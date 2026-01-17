WWEドキュメンタリーシリーズの新シーズンで、日本人女子スーパースターの出演が明らかに。第1弾で“登場なし”を嘆く声が上がっていた中、主役級として抜擢された形となり、ファンから歓迎の反応が相次いでいる。【映像】ティザーの時点で“胸アツ”日本人女子のドキュメントWWE公式Xが、Netflixドキュメンタリー「WWE Unreal」シーズン2のプロモーション動画を投稿。映像ではイヨ・スカイの圧巻の空中技ハイライトがフィーチ