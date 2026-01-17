自民党の遠藤利明・元五輪相（７６）（衆院山形１区、当選１０回）は１７日、山形市内で記者会見し、衆院選に出馬せず、政界を引退すると表明した。「年齢もあり、後進に道を譲るべきだと考えた」と述べた。遠藤氏は山形県議を経て１９９３年の衆院選で初当選し、党総務会長などを歴任。東京五輪・パラリンピックに招致から携わり、大会成功に尽力した。党スポーツ立国調査会会長を務めていた時には、スポーツ賭博の合法化は考