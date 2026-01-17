日本航空（JAL）は、「東京/成田〜デリー線就航記念 ダブルマイルキャンペーン」を1月17日から10月24日まで実施する。対象はJALマイレージバンク会員で、東京/成田〜デリー線のJL749/740便に搭乗すると、フライトマイルと同数のボーナスマイルを積算する。一例として対象便に予約クラス「H」で搭乗した場合、往復で10,236マイル積算する。登録期間は1月16日から3月31日まで。事前登録が必要で、同一便が他キャンペーンの対象の場合