「りそなグループ Bリーグオールスター 2026」は、2日目の17日も関連イベントが行われ、にぎわいを見せました。 長崎市の出島メッセ長崎で開催中の「りそなグループ Bリーグオールスターフェス 2026」 （馬場 雄大選手） 「ありがとうございます」 「長崎ヴェルカ」の馬場 雄大選手が登場したのは、Bリーグによる社会課題の解決に向けた『B.Hope』ブー