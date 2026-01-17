AKB48の工藤華純（20）が16日、自身のXを更新。2度目のヘアドネーションを報告し、ショートカット姿を披露した。「人生で2回目のヘアドネーションしてきました！」と報告。「自分にとっては日常的なカットの一コマでも、ウィッグを待つ子どもたちにとっては、それが大きな希望に繋がります。私のこの一歩が、誰かの笑顔や希望に繋がれば嬉しいです」とつづった。さらに文書で「きっかけは家族のヘアドネーション経験が身近