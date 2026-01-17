◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（１７日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）男子の個人第１７戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月にミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にしている新婚の二階堂蓮（日本ビール）は、合計２５７・６点の３位で、４日の初勝利以来２戦ぶりの表彰台に立った。緩い向かい風を得た１回目は１３０メートルを飛び８位。上位を目指して２回目は１３０メートルと好飛躍を２本そろえ