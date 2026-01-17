17日から、大学入学共通テストが始まり、熊本県内でも6200人あまりが試験に臨んでいます。県内の大学共通テストは、熊本市内の5つの大学を会場に17日と18日の2日間にわたって行われます。会場のひとつ、熊本大学では、受験生たちが緊張した様子で次々と試験会場に入っていきました。ことしの熊本県内の志願者数は6274人で、去年2025年より129人増えています。17日は「地理・歴史・公民」と「国語」、「外国語」の3科目、18日は「理