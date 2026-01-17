女子プロゴルフの菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１７日、東京・飛行船シアターでオフ恒例のファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」を開催し、歌とダンスでファンを魅了した。「自称アイドル」を掲げる菅沼は白い衣装で登場し、ＡＫＢ４８のヒット曲「フライングゲット」「ヘビーローテーション」などを熱唱。総立ちでペンライトを振るファンから「超絶かわいい、ななちゃん！」とコールが飛んだ。忍者の衣装