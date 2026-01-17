自称アイドルの女子プロゴルファー菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）が17日、東京都内でオフ恒例のファンミーティング「すが沼ななに沼っちゃう？」を開催し、2月18日発売のデビュー曲「君の救世主になりたくて！」をお披露目した。約500人のファンの前で10曲以上を歌い切った後、アンコールでエンジ色の衣装に着替えて再登場。「この衣装はなんと2月18日にリリースする“君の救世主になりたくて！”の衣装で〜す。