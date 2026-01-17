東京・杉並区のアパートで、強制執行のため訪れた裁判所の執行官ら2人が刺され死傷した事件で、逮捕された男が「コロナ禍以降、仕事はしていない」などと供述していることが分かりました。15日、杉並区のアパート前で、強制執行のために訪れた家賃保証会社の小栗壽晃さん（当時61）と裁判所の男性執行官（60代）がここに住む山本宏容疑者（40）に刃物で刺され、小栗さんが死亡しました。その後の取材で、山本容疑者が調べに対し「