衆議院の解散総選挙に向けた動きが加速する中、国民民主党岐阜県連は17日、岐阜5区に新人候補を擁立すると発表しました。岐阜5区での立候補を表明したのは、多治見市議で新人の吉田企貴さん(38)です。国民民主党岐阜県連は当初、岐阜5区での候補者擁立を見送る方針でしたが、立憲民主党と公明党による新党結成の動きなどを受け、党本部から擁立を要請されたということです。国民・吉田企貴氏：「政治に対する期待を取り戻す