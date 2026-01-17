ノルディックスキーＷ杯ジャンプ男子個人第１７戦（１７日、北海道・大倉山ジャンプ競技場、ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）、北京五輪代表の中村直幹（２９＝フライングラボラトリー）がＷ杯自己最高の２位に輝き、二階堂蓮（２４＝日本ビール）が３位に入った。北海道出身の中村は、１本目で１３４メートル飛ぶと、２本目は１３２・５メートルで堂々の２６３・６点をマーク。「地元で２位になることができて、とりあえず良