【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた早坂ゆうと双子の妹・早坂あいが17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。【写真】19歳美人双子「遺伝子強すぎ」ミニスカ姿◆早坂ゆう＆あい、美脚披露ゆうとあいは、色違い