俳優レオナルド・ディカプリオが、「ゴールデングローブ賞」の授賞式でK-POPに言及する姿が捉えられ、話題になっている。短い瞬間だったが、この場面はあっという間にミームとして拡散され、ネットを熱くしている。去る1月12日（現地時間）、「ゴールデングローブ賞」は公式SNSを通じて、「レオナルド・ディカプリオの30秒を楽しんで」という文章とともに、動画を公開した。【写真】イケメン韓国俳優、“レオ様”とド緊張2SHOT動画