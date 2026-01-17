歌手・倖田來未(43)が17日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手との密着2ショットを公開した。倖田は「徳永英明さま」と書き出し、歌手・徳永英明と17日放送のフジテレビ「シオノギ・ミュージックフェア」（土曜後6・00）で共演したことを報告。「今回、大好きな中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙はを一緒に歌わせていただきましたが、徳永英明ワールドに酔いしれながら歌わせていただきました！！隣でほんとに心地よく。