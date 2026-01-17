昨年発売と同時に話題となり、完売を記録したUGG®の「GoldenstarHiClog」が、LILY BROWN限定モデルとして待望のカムバック。クラシカルなムードと今っぽさを兼ね備えた一足は、履くだけでコーディネートを格上げしてくれます。スタイルアップと快適さを両立したデザインは、デイリーからきれいめスタイルまで幅広く活躍。足元から旬を取り入れたい大人女子に注目してほしいアイテムです♡ 限定