ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は17日、12Rで優勝戦が行われた。1番人気に推された定松勇樹（24＝佐賀）が逃げて1着。2026年最初のG1でG1初優勝を飾り、地元からつで開催されるSGボートレースクラシック（来年3月23〜28日）の優先出場権を獲得した。2着に吉田裕平、3着に平本真之。なお、6日間の総売り上げは97億2803万6300円で目標の80億円を大きく上回ると同時に、芦屋周年の歴代最高記録を塗り替え