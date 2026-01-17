体操強豪の徳洲会が17日、神奈川県鎌倉市で試技会を実施し、跳馬で「ロペス」に成功したパリ五輪3冠の岡慎之助が6種目合計83.900点でトップだった。2022年に右膝前十字靱帯断裂の原因となって以降は回避してきた大技。「4月に間に合わせたい」と、新シーズンの本格開幕を告げる全日本選手権で挑む考えを示した。Dスコア（演技価値点）が低かった跳馬は課題で、世界王者の橋本大輝に「離されないように」と意識する。全日本や5