「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）関脇霧島が平幕義ノ富士を上手投げで下し６勝目を挙げた。もろ差しとなって万全の霧島が一気に寄ったが、義ノ富士も右を差し替えして粘りを見せた。最後は土俵際で投げを打ち合う形になり何とか倒した。思わぬ粘りにあった霧島は、すれ違いざまに右手で義ノ富士の胸のあたりをポンとたたいて、健闘をたたえた。その様子はＳＮＳ上でも話題になり「霧島の胸ぽん♡」