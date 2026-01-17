モデルでタレントの高橋ユウ（34）が、17日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。公明党と立憲民主党が、新党「中道改革連合」の立ち上げを発表したことについて疑問を述べた。新党をめぐっては、一部からは衆院選目当ての野合との批判もある。高橋は、「（公明と立憲は）前まで与党・野党で対立してたよね、っていうのが率直な意見なんですよ」と話した。「同じ敵を持つと、そこの結託感