アンカー・ジャパン製のモバイルバッテリーにおいて火災事故が発生し、現在回収・交換が進められています。消費者庁もモバイルバッテリー全般に関する注意喚起を行っており、安全のためにリコール情報の確認をしましょう。【画像】実際の製品＆リコール詳細Anker製品の火災と回収対応アンカー・ジャパンのリチウム電池内蔵充電器「Anker Power Bank（10000mAh、22.5W）」および「Anker MagGo Power Bank（10000mAh、7.5W、Stand）