住民税非課税世帯とは？「住民税非課税世帯」について解説する前に、そもそも「世帯」というものは何を指すのでしょうか？ 「住居および生計を共にする者の集まりまたは独立して住居を維持し、もしくは独立して生計を営む単身者」のことです。一般的には、家族が生計を営む単位といえます。これをふまえると、住民税課税世帯とは、住民税を課税されている者が1人でもいる世帯を指します。逆に住民税非課税世帯とは、住民税を課税さ