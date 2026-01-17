言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！解けるとスッキリする問題。友人と解くのも楽しいですよ。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□とう□□きょうかん□□□□り答えを見る↓↓↓↓↓正解：べん正解は「べん」でした。▼解説それぞれの言葉に「べん」を入れると、次のようになります。べんとう（弁当）べんきょう（勉強）かんべん（勘弁）べんり（