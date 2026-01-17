「ファッションセンターしまむら」と、カバヤ食品の玩具菓子ブランド「セボンスター」の初コラボレーションアイテムが、1月21日（水）から、全国の「しまむら」店舗およびオンラインストアで発売される。【写真】すべてのコラボ商品が「ジュエリーセボンスター」付き！コラボ詳細■ピンクを基調としたキュートなデザイン今回登場するのは、“女の子の大好きなキラキラを暮らしの中に、日々の生活に彩りを”をコンセプトに、