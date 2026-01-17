冬の公園を楽しんでもらうと、群馬県高崎市の観音山ファミリーパークで大凧あげなど様々なイベントが行われ、家族連れでにぎわいました。 観音山ファミリーパークでは、利用客の少なくなる冬の公園を楽しんでもらおうと、毎年この時期に正月遊びに親しめるイベントを開催しています。公園内では竹馬やこまなどが貸し出され、多くの子どもたちが昔ながらの遊びを楽しみました。 また公園の中心部では、赤