群馬県特産のコンニャクの消費拡大を図ろうと、伊勢崎市の商業施設で試食会が行われ多くの人でにぎわいました。 伊勢崎市のスマーク伊勢崎で行われた試食会は、コンニャクに親しみをもってもらい消費拡大のきっかけになればと、県内の生産者団体県こんにゃく研究会と県が企画したものです。 会場では事前に調理したしらたきをゴマや青じそ、シーザーの３種類のドレッシングで食べ比べる試食が行われたほか、コ