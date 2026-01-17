１７日の群馬県内は高気圧に覆われ、３月下旬から４月中旬並みの暖かい１日となりました。前橋市の公園ではウメが咲きはじめ、来園者に春の足音を感じさせています。 前橋市の大室公園内にある「梅の庭」には約４０本のウメが植えられ、日中の柔らかな日差しでつぼみがほころび色鮮やかな花が咲きはじめています。紅梅は３分咲き。白梅は咲き始めたばかりで、訪れた人は、周囲を散策するなど思い思いの時間を過ごしていました。