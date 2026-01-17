草津町役場 現職と新人による一騎打ちとなった群馬県の草津町長選挙は１８日に投票が行われ、即日開票されます。 草津町長選に立候補しているのは、いずれも無所属で５選を目指す現職の黒岩信忠さん（７８）と、新人で元町議会議長の宮崎公雄さん（６６）の２人です。 投票は１８日午前７時から一部を除いて午後７時まで町内７カ所で行われ、午後８時から町役場で開票されます。 なお、今月１３日現在の選挙人名簿登録者