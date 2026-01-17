本格的な入試シーズンの幕開けとなる大学入学共通テストが１７日から始まり、群馬県内でも群馬大学など１４会場で受験生が臨みました。 大学入学共通テストは１７日と１８日の２日間、全国６５０の会場で行われ、県内では群馬大学など１４の会場で実施されます。 全国の志願者は前の年から１０６６人多い４９万６２３７人ですが、県内の志願者は前の年より２３０人少ない７７３６人でした。 願書の出願はこれまで、学校を