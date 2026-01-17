広島市内で輸入車と輸入バイクを展示するイベントが始まっています。 ２年ぶりに開催されている広島輸入車ショウには県内の正規ディーラー１６社が参加し、３３ブランドの自動車やバイクが展示されています。 イギリスの高級ブランド・アストンマーチンやレンジローバー、ドイツのＢＭＷなど輸入車７３台が並び、自動車ファンや家族連れが興味深そうに見つめていました。 広島県輸入自動車販売店