17日、防府市の観光PRをする講演会が開かれ、タレントの松村邦洋さんが防府天満宮などの歴史を語りました。防府市で開かれた講演会では防府天満宮の神職らが防府天満宮の歴史や「西日本屈指の荒祭」として知られる御神幸祭などについて講演しました。トークセッションで登場したのはタレントの松村邦洋さん。菅原道真や防府天満宮の歴史などについて宮司らと語りました。（松村邦洋）「菅原道真公って弓矢の達人だっていうか