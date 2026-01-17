立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表は17日、新党「中道改革連合」を紹介するユーチューブ動画の収録に臨んだ。交流サイト（SNS）などに投稿された新党への疑問に両代表が答える形で、次期衆院選を前にPRに力を注いだ。立民党本部での撮影後、野田氏は記者団に「短期決戦だ。少なくとも『中道』という略称が浸透できるよう頑張りたい」と抱負を述べた。斉藤氏は「いろいろな手段を使って、国民に知ってもらう努力を