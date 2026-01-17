大相撲初場所7日目（17日・両国国技館）横綱、大関陣は2日続けて安泰。両横綱は大の里が大栄翔をはたき込み、豊昇龍は取り直しの末に伯乃富士を寄り倒し、ともに1敗を守った。新大関安青錦も小結若元春を寄り倒して6勝目。若元春は6敗となった。大関琴桜は若隆景をはたき込んで5勝2敗。平幕阿炎が初黒星を喫し、全勝がいなくなった。関脇霧島は義ノ富士を上手投げで退けて6勝1敗。関脇高安は小結王鵬を突き出して5勝目。王鵬は