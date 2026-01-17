◇ラグビーリーグワン2部第4節花園近鉄ライナーズ40―35レッドハリケーンズ大阪（2026年1月17日ヤンマースタジアム長居）ラグビーリーグワン2部の花園は17日、ヤンマースタジアム長居で“大阪ダービー”となる大阪戦を戦い、40―35で辛勝ながら4連勝と星を伸ばした。花園は前半12分、21分にWTB木村朋也が連続トライして優位に立ち、前半は26―0で折り返した。後半2分にもNo・8アキラ・イオアネの突破をFB雲山弘貴がフ