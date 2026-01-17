TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が、17日放送の、キャスターを務める同局系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）に出演。高市早苗首相が電撃的に衆院解散を決断したことで、選挙の対応に奔走する自治体の声を伝えた。番組では、ジャーナリスト後藤謙次氏が、今回の高市首相の決断について「これまでの抜き打ち解散は野党側に対して出し抜く解散だった。ところが今回は、党の幹部にも連絡しない。総理のクーデターという要素が非