車で男性を振り落としたとして、暴力団幹部が逮捕されました。暴力団幹部の岡野正道容疑者（58）は2025年10月、埼玉・八潮市の県道で自分が運転していた車にしがみついていた男性を急ブレーキを踏んで振り落とした疑いが持たれています。岡野容疑者は男性の車と接触事故を起こし、逃げようとした岡野容疑者の車を男性が止めようとしたということです。男性は頭に重傷を負いました。岡野容疑者は「殺そうとは思っていません」と供述