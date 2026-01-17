ＴＢＳの情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の企画取材中に負傷し、左脛（けい）骨高原骨折で全治３か月と診断されたフリーの原千晶アナが１７日、自身のＳＮＳを更新。回復に向かっている様子を公開した。原アナはインスタグラムに「仕事や病院以外で久しぶりの外出」と書き出し、左手で松葉杖をつきながら外出する様子を公開。「美味しいものを食べてパワーチャージできることも少しずつ増えて