ソフトバンクのドラフト２位ルーキー・稲川竜汰投手（２１＝九州共立大）が１７日、新人合同自主トレで初めてブルペンに入った。スカウト陣やスタッフに見守られながら、立った状態の捕手を相手にオール真っすぐで２１球を投げ込んだ。最速１５２キロの直球を誇る右腕は「（体の）バランスは意識して、速さとかよりも質を意識して投げた」とブルペンでの意識を語った。宮崎春季キャンプまでは残り約半月。「今ケガしたらもっ