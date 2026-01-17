◆ラグビー・リーグワン第５節静岡ブルーレヴズ４７―３６相模原（１７日・ヤマハスタジアム）静岡ブルーレヴズはホームで相模原を４７―３６で下し、今年初勝利を挙げた。磐田市内の中学２年生を対象に「中学生一斉観戦」が行われ、引率教員を含む約１５００人が応援に駆けつけた。キックオフ前には、代表の生徒たちが選手たちのゲートをつくり、スタンドではコレオグラフィーで「頂」の文字を作った。参加した中学校は磐田