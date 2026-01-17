17日午後5時37分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は鹿児島県薩摩地方で地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されています。 各地の震度は、 震度３が霧島市、 震度２が薩摩川内市、伊佐市、湧水町、 震度１が阿久根市、姶良市、さつま町、長島町、曽於市、 です。 この地震による津波の心配はありません。 現在、「最大震度３以上の地震」を原稿にしています。 震度１～２を観測した地震の発