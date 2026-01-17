17日、大学入学共通テストが始まりました。県内では14の会場で行われ、受験生たちが試験に臨みました。 大学入学共通テストには、県内では5724人が出願しました。 17日朝の県内は晴れの天気となり、鹿児島大学郡元キャンパスには、受験生が次々に到着しました。そして参考書を確認する姿が見られました。 （受験生） 「今までの自分の努力を信じて頑張りたい」 「やるしかないので頑張る」 「大学に行っても頑張って親に感