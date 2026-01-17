16日、薩摩川内市で住宅が全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかった火事で、警察は17日実況見分を行いました。 この火事は16日午後3時前、薩摩川内市東郷町斧渕の無職、西村英徳さん（76歳）の木造2階建ての住宅が全焼。焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 西村さんは40代の息子と娘の3人暮らしで、現在も娘と連絡が取れていないということです。警察は遺体を司法解剖して身元の特定を急ぐとともに、17日朝から実況見分を行