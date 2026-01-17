【動画】日経新春杯（GII）とみチョイ｜https://youtu.be/I6tiFDQD9CQ テレビ東京・冨田有紀アナから『第73回日経新春杯（GII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ ■第73回日経新春杯（GII）枠順2026年1月18日（日）1回京都7日 発走時刻：15時30分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 マイネルケレリウス（牡6 吉村誠之助）2-2 サトノグランツ（牡6 T.ハマーハンセン）3-3 ドクタードリトル（牡6 団野大成