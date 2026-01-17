大学入学共通テストが１７日から始まり、約3400人が志願している大分県内でも5つの会場で試験が行われています。 ◆「最後まで全力出し切るぞ」先生からエールを受けて気合を入れる生徒たち。 大学入学共通テストは１７日から全国で始まり、県内では去年とほぼ同じ3397人が志願しています。 試験会場となった大分大学では、受験生たちが学校に伝わる伝統の踊りなどで試験本番に向けて気持ちを高めていました。