大分県内の少年サッカーチームによる 大会が１７日、大分市で始まりました。 この大会は少年サッカーの発展を目的に大分信用金庫などが毎年開催していて、２０２６年で33回目を迎えます。開会式では、大在サッカースポーツ少年団の三代鈴太郎選手が選手宣誓しました。 ◆大在サッカースポーツ少年団 三代鈴太郎主将「最後の笛が鳴るまで正々堂々と戦い抜くことを誓います」