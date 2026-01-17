声優の堀江瞬（３２）が１７日、都内で主人公の声を務める劇場版「僕の心のヤバいやつ」（２月１３日公開）の完成披露舞台あいさつに羊宮妃那らと登壇した。今作は桜井のりお氏の同名漫画が原作の、青春初恋ラブコメ。ＴＶアニメシリーズが再編集され、ＴＶでは描かれなかった物語も完全新作映像化される。作品に合わせて、堀江と羊宮は制服姿で登場。堀江は「僕は１４年ぶりとかに制服を着ました。高校卒業ぶりですね。中学が