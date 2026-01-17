俺と初めて会ったときどんな気持ちだった？▶▶この作品を最初から読む親を亡くした姪っ子のメイと、ひとりぼっちだった叔父。ある日突然、一緒に暮らすことになったふたりの、ささやかな日々の物語--。同居を始めた頃は5歳だったメイも、今は思春期まっただ中。学校では美形すぎる叔父の存在が話題で、「全然似てないよね」なんて心ない声が聞こえてくることも。それでもふたりはお互いのことが大好き。何気ない毎日の