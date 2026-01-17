明日1月18日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、DASH島開拓13年、追い続けてきた2つの夢が実現。城島茂と森本慎太郎（SixTONES）の悲願、324日かけて手作りした自分たちの舟で島を飛び出し、隣の島へ初上陸！さらに、開拓史上初・272日がかりの砂糖製造計画で郄地優吾（SixTONES）が大革命！DASH島の歴史が動く1時間！◆「何かいる！」「何だあの生き物！」未踏の島で大発見!?開拓13年、DASH島を飛