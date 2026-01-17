１７日午後３時２０分頃、ＪＲ田沢湖線の赤渕―田沢湖駅間で、線路近くで木が傾いているのが見つかった。この影響で、同線を走る秋田新幹線は、秋田―盛岡駅間の上下線で運転を見合わせている。ＪＲ東日本によると、運転再開は午後８時半頃を見込んでいる。