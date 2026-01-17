◇WTTスターコンテンダー ドーハ(13日〜18日、カタール)卓球「WTTスターコンテンダー ドーハ」の女子シングルスの3回戦が行われ、平野美宇選手（世界ランキング62位）が韓国のキム・ナヨン(同26位)と対戦。ストレート負けを喫し、準々決勝進出とはなりませんでした。第1ゲーム、立ち上がりにリードを許し、ペースを乱されると、4-6から5連続失点。4-11でこのゲームを落とします。続く第2ゲームは平野選手が3-1で2点リードの立ち上